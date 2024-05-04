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Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısına Gazze çağrısı
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:02:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:02:00

Bakan Tunç'tan UCM Başsavcısına Gazze çağrısı

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soykırım suçunu önlemek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin varlık sebebidir. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olma kararı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı (UCM) Karim Khan'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze'deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır. Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, Uluslararası Hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM'yi etkisizleştirmektedir.

"Katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir"

15.000'i çocuk 37.000 sivilin öldürüldüğü, 77.000 masum insanın yaralandığı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir. Tüm suç delilleri ortada iken davayı açmamakta direnmek, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir.

"Soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir"

Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM'nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM'nin varlık sebebidir, UCM bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir.

UCM Başsavcısı Karim Khan, beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil; insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız bir dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin.

Etiketler : yılmaz tunç gazze soykırım uluslararası adalet divanı
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