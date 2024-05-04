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Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek
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04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:23:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2024 Cumartesi 15:23:00

Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek

Kaynak: AA

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Bu yıl hac döneminin ilk kafilesi 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali erbaş hac kutsal topraklar kaçak içki operasyonu
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