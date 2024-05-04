Türkiye'den ilk hac kafilesi 9 Mayıs'ta kutsal topraklara gidecek
Kaynak: AA
Bu yıl hac döneminin ilk kafilesi 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac döneminin ilk kafilesinin 9 Mayıs Perşembe günü Türkiye'den kutsal topraklara uğurlanacağını bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılı hac döneminin ilk kafilesini, 9 Mayıs Perşembe günü ülkemizden kutsal topraklara uğurlayacağız inşallah. Yüce Rabbimiz tüm hacılarımızın ibadetlerini makbul, haclarını mebrur eylesin. Çıktıkları bu yol kolay ve mübarek olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
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