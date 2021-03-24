Ağız hijyeni virüs riskini azaltıyor

Kötü ağız hijyeni olan bireylerde vücut direncinin düştüğü durumlarda ve savunma mekanizması problemli olduğunda ağız içinde yaşayan mikroorganizmalar birçok sistemik hastalığı tetikliyor. Dr. Oktay Dülger "Virüsün esas yerleşme yani vücuda penetre olma şekli ACE 2 denilen bir reseptöre tutunarak oluyor ki bu da ağızda, solunum yolu ve tükürük bezi kanallarında ağırlıklı olarak mevcut. Elbette ki pandemi koşullarında vücut hijyenimizi çok artırmak zorundayız ancak kritik noktalardan biri de ağız hijyenidir" diyor.

