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24 Mart 2021 Çarşamba 07:23:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 07:23:00

Ağız hijyeni virüs riskini azaltıyor

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Uzmanlar, pandeminin başladığı ilk günden bu yana, koronavirüsün en önemli bulaşma yolları arasında; öksürük, hapşırma ve damlacık inhalasyonu aktarımıyla bulaş ve temas aktarımıyla bulaş olduğunu vurguluyor.

Kötü ağız hijyeni olan bireylerde vücut direncinin düştüğü durumlarda ve savunma mekanizması problemli olduğunda ağız içinde yaşayan mikroorganizmalar birçok sistemik hastalığı tetikliyor. Dr. Oktay Dülger "Virüsün esas yerleşme yani vücuda penetre olma şekli ACE 2 denilen bir reseptöre tutunarak oluyor ki bu da ağızda, solunum yolu ve tükürük bezi kanallarında ağırlıklı olarak mevcut. Elbette ki pandemi koşullarında vücut hijyenimizi çok artırmak zorundayız ancak kritik noktalardan biri de ağız hijyenidir" diyor.

Etiketler : Ağız hijyeni virüs pandemi
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