Ağız hijyeni kronik hastalıktan koruyor

Son zamanlarda yaşlı nüfusun artması ile hızla artış gösteren kronik hastalıklardan birinin de böbrek hastalığı olduğu belirtildi. Öğr. Gör. Şenay Öztürk, günümüzde kronik hastalıkları önlemek ya da var olanların kontrol altına alınarak kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak için birçok çalışma yapılırken son çalışmalar incelendiğinde kronik hastalıkların seyri üzerine ağız hijyenin önemli bir etkisinin olduğu söyledi. Oral hijyen ve böbrekler arasındaki çift taraflı ilişkinin kritik bir önem taşıdığına vurgu yapan Öztürk, ''Bu ilişkide oral hijyen eksikliğinin rolü ağızdaki bakterilerin immün sistemi aktive etmesi ile başlayan bir mekanizmadır. Bu süreçte etkilenen sistemde enfeksiyonun başlaması ve sitokin salınımının tetiklemesi ile gerçekleşmektedir. Sitokinler dolayısı ile enfeksiyon vücutta birçok organa ve sisteme etki ederek işlev bozukluğuna ve fonksiyon kaybına sebep olmaktadır. Etkilenebilen organlarımız arasında böbrekler de yer almaktadır. Oral hijyene dikkat edilmesiyle amaçlanan enfeksiyonun oluşumunu engellemek ve vücudun enflamasyon yükünü azaltmaktır'' dedi.

