  • BIST
    1447.08
  • Dolar
    8,6470
  • Euro
    10,5532
  • Altın
    526,3320
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı
Kanada'da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs dört kişinin ölümüne neden oldu
Külçe altının gramı günü kaç liradan kapattı? İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatlarında son durum
Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak
Ahmet Şık'ın haddini aşan sözleri sonrası başsavcılık harekete geçti
"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini destekliyoruz"
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Mahmur'un beyni yok edildi
Türkiye oyunu değiştiriyor: Avrupa sıraya girdi
'Mihriban'ın şairi Karakoç'un vefatının 9'uncu yılı
Mihal Gazi Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı
Kars Barajı, su yüzeyinde kalan minare ve kuşlar ile ilgi çekiyor
Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak
"Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi olur"
İBB'ye metro tepkisi çığ gibi büyüyor
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi
Bakan müjdeyi verdi: İlave rezervler bulabiliriz
Deniz salyası tehdidi büyüyor!
Yunanistan'da Türk SİHA'sı paniği!
Afyon'da belediye seçimi! Cumhur İttifakı büyük fark attı
CIA yakında Afganistan'daki tüm üslerini kaybedecek!
Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 mesajı: Kararlıyız
Pakistan'da korkunç tren kazası
Irak ordusu PKK'ya savaş açtı!
Marmara'da 7/24 temizlik
06 Haziran 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 09:30:00

Ağız hijyeni kronik hastalıktan koruyor

ABONE OL

Son zamanlarda yaşlı nüfusun artması ile hızla artış gösteren kronik hastalıklardan birinin de böbrek hastalığı olduğu belirtildi.

Son zamanlarda yaşlı nüfusun artması ile hızla artış gösteren kronik hastalıklardan birinin de böbrek hastalığı olduğu belirtildi. Öğr. Gör. Şenay Öztürk, günümüzde kronik hastalıkları önlemek ya da var olanların kontrol altına alınarak kişilerin yaşam kalitelerini arttırmak için birçok çalışma yapılırken son çalışmalar incelendiğinde kronik hastalıkların seyri üzerine ağız hijyenin önemli bir etkisinin olduğu söyledi. Oral hijyen ve böbrekler arasındaki çift taraflı ilişkinin kritik bir önem taşıdığına vurgu yapan Öztürk, ''Bu ilişkide oral hijyen eksikliğinin rolü ağızdaki bakterilerin immün sistemi aktive etmesi ile başlayan bir mekanizmadır. Bu süreçte etkilenen sistemde enfeksiyonun başlaması ve sitokin salınımının tetiklemesi ile gerçekleşmektedir. Sitokinler dolayısı ile enfeksiyon vücutta birçok organa ve sisteme etki ederek işlev bozukluğuna ve fonksiyon kaybına sebep olmaktadır. Etkilenebilen organlarımız arasında böbrekler de yer almaktadır. Oral hijyene dikkat edilmesiyle amaçlanan enfeksiyonun oluşumunu engellemek ve vücudun enflamasyon yükünü azaltmaktır'' dedi.

Etiketler : Öğr. Gör. Şenay Öztürk enflamasyon kronik hastalıklar böbrek hastalığı
Berin Menderes'i film yapın

Berin Menderes'i film yapın
Ayrılık yok, iş var!

Ayrılık yok, iş var!
Dilan'dan La Casa de Papel ruhu

Dilan'dan La Casa de Papel ruhu
Müzik dünyasının acı kaybı

Müzik dünyasının acı kaybı
Estetiğe karşıyım

Estetiğe karşıyım
O sahneler kolay çekilmiyor!

O sahneler kolay çekilmiyor!
Tiyatro benim yasak aşkım!

Tiyatro benim yasak aşkım!
30 yaşına evli girecek

30 yaşına evli girecek
Gökhan haklı bulundu

Gökhan haklı bulundu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER