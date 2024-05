Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolü olduğunu belirterek, "19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür." dedi.

Konuşmasına, gençleri ve sporcuları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Sizlerin şahsında aydınlık yarınlarımızın güvencesi olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez." diye konuştu.

Bugün Türk gençliğini temsilen aralarında milli sporcuların yanı sıra siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılarıyla gurur kaynağı olan gençlerin de bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Her birinize ülkemize, milletimize ve ailelerinize yaşattığınız mutluluklar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabb'im başarılarınızı daim eylesin, ayağınıza taş değdirmesin diyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet olarak Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşanılan bu topraklarda mücadele halinde olunduğunu, önce bu mücadelenin Anadolu'yu vatan yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurt olarak korumak için verildiğini anlattı.

"ÇAĞ AÇIP, ÇAĞ KAPATAN GENÇLER TARİH BOYUNCA BU MİLLETİ ZAFERDEN ZAFERE KOŞTURDU"



Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferlerinin daima gençler olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp, çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür."

Bu vesileyle asırlardır istiklal ve istikbal uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum." sözlerini sarf etti.

"19 MAYIS TARİHİ, GENÇLERİMİZ İÇİN İLHAM VE UMUT KAYNAĞI OLMUŞTUR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihte bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs'ın, gençlerin bayramı olmasının elbette tesadüf eseri olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin, karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor. Savunma sanayisinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerimizin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela, milli savaş uçağımız KAAN'ın geliştirilmesinde, insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor. Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizlerin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar boyunca bizim, milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok."

"GENÇLERİN EĞİTİMLERİNE TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMLARINI YAPTIK"



Erdoğan, seçilme yaşını önce 30'dan 25'e daha sonra 18'e düşürerek siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açtıklarını dile getirerek, gençlerin eğitimlerine tarihin en büyük yatırımlarını yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, uygun ortam ve imkanlar sağlayarak her alanda gençleri destekleyerek hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, bölgesinde ve dünyada yıldızı giderek parlayan Türkiye'nin sporda da başarı çıtasını sürekli yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşların da ötesine geçerek yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya hatta kürsüyü domine etmeye başladık. Sporcularımız katıldıkları yarışmalardan artık madalyasız dönmüyor. Sporcularımız başarıları yanında centilmenlikleriyle de takdir kazanıyor. Ülke genelinde spor altyapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, inşa ettiğimiz tesislerin, sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz."

"OLİMPİYATLARDA YAKALANAN İVMEYİ VE RUHU DAHA SONRA DA DEVAM ETTİRDİLER"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuların uluslararası başarıları arttıkça gençlerin spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişiyken bugün 15 milyon 550 bine yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adet iken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi. Antrenör sayımız 18 bin 674'ten 321 bine, spor kulübü sayımız ise 6 bin 35'ten 25 bin 78'e çıktı. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde 1382 sporcumuz var. Son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık, buna göre yönlendirmede bulunduk. 2021 yılında devreye alınan milli sporcu bursuyla başarılı sporcularımızı akademik yolculuklarında da destekliyoruz. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice çalışmayla spora ve sporcuya sahip çıkıyoruz."

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın kendilerine daha fazlasını yapma noktasında büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katıldık. Sporcularımız Tokyo'da kazandıkları toplam 28 madalyayla milletimize gerçekten büyük bir sevinç yaşattılar. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta karate, okçuluk, tekvando ve diğer bazı spor dallarında yine müjdeli haberler aldıklarını tüm sporcuları bir kez daha tebrik ettiğini söyledi.

"BAŞARI TABLOMUZA PARİS'TE İNŞALLAH YENİ YILDIZLAR EKLEYECEĞİZ"



Önlerinde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda ben sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum. Buradaki her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırlatmak isterim. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. Ülkemizi parlak ideallerine ulaştırmak için çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bize yaşattığınız gurur ve mutluluk için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Katılanlara umut, huzur ve barış dolu bir gelecek temennilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı tebrik ediyor, sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerinin bayramını kutluyorum." dedi.

19 MAYIS MARŞI İCRA EDİLDİ



Besteci ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ve ekibinin Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Marşı'nı icra ettiği programda, müzisyen gençler keman ve piyano dinletisi sundu.

Dinletinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, performansları nasıl bulduğunu sorduğu Hacıoğulları, "Herhangi bir enstrümanist için hiç tanımadığı bir enstrümanda çalması müthişti, fevkaladeydi, tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra programa katılanlarla sohbet etti.

MİLLİ GÜREŞÇİ ÇAVUŞOĞLU'NDA, ERDOĞAN'A "ALTIN MADALYA" SÖZÜ



Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a programa davetleri için teşekkür ederek, "Türk sporuna çok güzel, inanılmaz derecede desteklerinizi, inancınızı her zaman arkamızda hissediyoruz. Zaten son dönemlerde sizlerin de bahsettiği gibi spor alanında inanılmaz başarılara imza atıyoruz. Kendi branşım adına konuşmak gerekirse kadın güreşi, tarihi bir başarıya imza atıyor ve bugün Avrupa, dünya şampiyonu olarak aranızda oturuyorum. Kadın güreşinde kazanılmamış bir olimpiyat şampiyonluğu madalyamız var. Tabi ki tüm branşlarda olimpiyat şampiyonluğu hedefimiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın "Kadında olimpiyat yok mu?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Bronz madalya var Sayın Cumhurbaşkanım. Yasemin'in bronz madalyası var." şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yok ya, hala altın alamadık yani?" ifadesi üzerine ise Çavuşoğlu, "2024'te inşallah alacağım." dedi. Çavuşoğlu'nun eşine de "Alacak mı?" diye soran Erdoğan, "Alacağız Cumhurbaşkanım." yanıtını aldı.

MİLLİ TEKVANDOCU AYDIN'DAN OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA HEDEFİ



Bilimsel çalışmalar yapan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Ayçıl Paşaoğlu, çok kıymetli kişilerle bir arada bulunmaktan dolayı onur duyduğunu belirtti.

Şu anda genel cerrahi baş stajyerliği yaptığını söyleyen Paşaoğlu, "Batı Trakya Türkleri'nin savunucusu olan hem meslektaşım hem de hemşehrim Dr. Sadık Ahmet'in memleketi olan Gümülcine Yunanistan'dan geliyorum. Batı Trakya Türküyüm. Şu anda burada Türkiye burslarının verdiği imkanlarla eğitimimi sürdürüyorum. Bu yüzden de bu imkanları bize verdiğiniz için sizlere ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Kendilerini kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkür eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ise "Geçen yıl 2023'te Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tekvandoda tarihi bir başarıya imza attık. Dünya şampiyonu olduk. Tekrar başarımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirip, bu yıl da takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Şu an benim sadece koleksiyonumun eksik parçası var. Olimpiyatlarda da altın madalyayı kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Şehit Polis Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de daveti için Cumhurbaşkanına teşekkür ederek, "Çok güzel, önemli bir günde bizim gibi böyle her konuda yetenekleri olan insanları topladınız. Teşekkürler." dedi.

Talha Gül'ün annesi ise "Bir şehit eşi olarak gençleri toplu bir şekilde gördüğüm için çok mutluyum. Bir o kadar da umutluyum. Bu gençlerin yetişmesine vesile olan, destekleyen sizlere de bakanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İçime umut serptiniz. Çok teşekkürler." diye konuştu.

MİLLİ GÜREŞÇİ CENGİZ: "2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA ALIP MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"



Milli güreşçi Ali Cengiz "Grekoromende son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmuştuk. Şimdi inşallah aynısını 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp, ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Paris'te olimpiyatı al, gel." demesi üzerine Cengiz, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Tüm çalışmalarımız, tüm hayatımız oraya odaklı." yanıtını verdi. Erdoğan, Cengiz'e tipinin de bu işe çok müsait olduğunu söyledi.

Hamza Yerlikaya'dan da söz eden Erdoğan, "Ama boynun kırılmasın. Hamza boynunu kırdı. Bizi madalyalardan mahrum etti." dedi.

Hamza Yerlikaya ile sıkletlerinin aynı olduğunu hatırlatan Cengiz, "İnşallah Hamza bakanımızın yolunda ülkemize birçok defa dünya, olimpiyatta da altın madalya kazandıracağız inşallah." sözlerini sarf etti.

Rizeli öğretmen İhsan Kartoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdiğini ve şu anda Kars'ın bir köyünde görev yaptığını aktararak, "Beni buraya getiren bir söz var. 'Her şey bir öğretmeni sevmekle başlar'. Ben bu sözü kendime yol arkadaşı edindim ve bu sözün anlamı şu. Eğer bir öğrenci, öğretmeni severse onun girdiği dersi de sever. Bir öğrenci dersi severse okulu sever, okulu severse okumayı, öğrenmeyi sever. Ben de mesleğimin ilk başından beri bu sözle kendimi öğrencilerime sevdirmeye çalışıyorum. Şu anda buradayım, karşınızdayım, çok mutluyum, çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

MİLLİ MASA TENİSÇİ: "CUMHURBAŞKANIM, SİZİ DÜNYA YENEMEDİ, BEN NASIL YENEYİM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan 2016 Rio Paralimpik Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sınıf 5 kategorisinde altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün çok farklı bir delikanlı olduğunu belirterek, "Masa tenisinde bir beni yenemedi ama tüm dünyayı yendi." ifadesini kullandı.

Öztürk de bunun üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizi dünya yenemedi, ben nasıl yeneyim?" sözüyle karşılık verdi.

Hem gençler hem de sporcular adına çok mutlu olduğunu dile getiren Öztürk, "Ben 2016'da madalyamı Sayın Bakanımız Akif Çağatay Bey'le almıştım. Tokyo'daki madalyamı, ikinci altınımı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla aldım. İnşallah üçüncü altınımı da Sayın Osman Aşkın Bak bakanımızla almayı gerçekten çok istiyorum. Eğer finale kalırsam da final maçıma gelmenizi, orada bulunmanızı çok isterim, çok duygulanırım. Ayrı bir motivasyonla oynarım. Parçalarım orayı, yüzde 100 parçalarım." dedi.

Sohbetlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerle bir arada olmak bize ayrı bir mutluluk verdi. Bu mutluluğu inşallah zaferlerle kutlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

İKİNCİ ASTRONOT ATASEVER: "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN VAR GÜCÜMLE ÇALIŞIYORUM"



Programda konuşma yapan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türkiye Yüzyılı'nın ilk gençlik haftasında burada bulunmanın sevincini ve gururunu yaşadığını dile getirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını kaydeden Atasever, "Ülkemizin ikinci astronotu olarak Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Uzay Programı kapsamında ülkemizi dünya çapında ve Dünya'nın dışında da en iyi şekilde temsil etmek için var gücümle çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeyi ve bu gururu her bir vatandaşımızın yüreğinde yaşatmayı hedefliyorum." görüşünü paylaştı.

Cesareti, azmi ve başarılarıyla adını tüm dünyaya duyurmuş Türk milletine karşı bu kıymetli sorumluluğu yerine getirmeyi bir onur olarak gördüğünü anlatan Atasever, "Türkiye'nin gücü, gençliği olarak yeni nesil teknolojiler üreten, tüm kritik alanlarda yetkinlik, bilgi ve söz sahibi olan, sürdürülebilir projelerle geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etme çabamızı TEKNOFEST kuşağı olarak her koşulda sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Yüzyılı vizyonunu emanet ettiğiniz biz gençler, son devletimiz Türkiye Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.