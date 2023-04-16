Herkese gül dağıtıldı... Amsterdam'da büyük sokak iftarı

Hollanda'nın en büyük perakende zincirlerinden Albert Heijn'ın (AH) ülkede 5 şehirde 3 binden fazla kişi için verdiği "sokak iftarı"na, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da katıldı. Türklerin yoğun yaşadığı Amsterdam'ın Osdorp bölgesindeki sokak iftarında katılan Halsema, buradakilerle sohbet ederek, program kapsamında yapılan ramazan etkinliklerini büyük bir ilgiyle izledi. Halsema konuşmasında, iftara davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir arada olmanın önemini vurguladı. İftara katılan Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Erik Schmit, "Burada olmak çok güzel. Çünkü burada dünyanın her yerinden insanı görebiliyorsunuz. Türk, Faslı ve Hollandalılar. Amsterdam Belediye meclisi üyesi olarak, şehrimizin dünyanın her yerinden gelen insanları barındırmasını görmek çok güzel." dedi. AH'nin Amsterdam'ın yanı sıra, Rotterdam, Utrecht, Lahey ve Zaandam'daki şubelerinde de gerçekleştirilen "sokak iftarı"na toplam 3 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. İftar programı çay ve kahve ikramının ardından sona ererken, katılımcılara çıkışta gül dağıtıldı.