VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'daki konteyner kentlere 22 bin 684 depremzede yerleştirildi
"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın
Çin, "Fıngyün-3 07" meteoroloji uydusunu fırlattı
Almanya'da "nükleer enerji" dönemi sona erdi
Kuşadası, deniz yoluyla 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyor
Karaciğer yağlanması demans riskini artırıyor
16 Nisan 2023 Pazar 10:16:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 10:16:00

Herkese gül dağıtıldı... Amsterdam'da büyük sokak iftarı

ABONE OL

Hollanda'nın en büyük perakende zincirlerinden Albert Heijn'ın (AH) 3 binden fazla kişi için verdiği “sokak iftarı”na, Amsterdam Belediye Başkanı Halsema da katıldı.

Hollanda'nın en büyük perakende zincirlerinden Albert Heijn'ın (AH) ülkede 5 şehirde 3 binden fazla kişi için verdiği "sokak iftarı"na, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema da katıldı. Türklerin yoğun yaşadığı Amsterdam'ın Osdorp bölgesindeki sokak iftarında katılan Halsema, buradakilerle sohbet ederek, program kapsamında yapılan ramazan etkinliklerini büyük bir ilgiyle izledi. Halsema konuşmasında, iftara davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir arada olmanın önemini vurguladı. İftara katılan Amsterdam Belediye Meclisi Üyesi Erik Schmit, "Burada olmak çok güzel. Çünkü burada dünyanın her yerinden insanı görebiliyorsunuz. Türk, Faslı ve Hollandalılar. Amsterdam Belediye meclisi üyesi olarak, şehrimizin dünyanın her yerinden gelen insanları barındırmasını görmek çok güzel." dedi. AH'nin Amsterdam'ın yanı sıra, Rotterdam, Utrecht, Lahey ve Zaandam'daki şubelerinde de gerçekleştirilen "sokak iftarı"na toplam 3 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. İftar programı çay ve kahve ikramının ardından sona ererken, katılımcılara çıkışta gül dağıtıldı.

Etiketler : hollanda sokak iftarı albert heijn
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Kamera arkasına geçti

Kamera arkasına geçti
Dijital anlaşma

Dijital anlaşma
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
100 milyonluk Edis

100 milyonluk Edis
Saçlarına kına yaktı

Saçlarına kına yaktı
Annesiyle babasının bir numaralı hayranı

Annesiyle babasının bir numaralı hayranı
Kendime karşı acımasızım

Kendime karşı acımasızım
Kadına şiddetle mücadeleye devam

Kadına şiddetle mücadeleye devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX