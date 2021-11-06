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06 Kasım 2021 Cumartesi 18:10:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 18:10:00

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için test süreçleri devam ediyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde deneme süreci devam ediyor. TOGG, yapılan testlere ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabından test süreçlerine ilişkin görüntüler aktardı.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

Etiketler : togg türkiye test süreçleri otomobil
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