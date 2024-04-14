VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB dışişleri bakanları, Orta Doğu gündemiyle olağanüstü toplanacak
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli
Teleferik kazası ön raporu... Bakım, onarım, denetimde kusurlar var
Dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'da savaş 1. yılını doldurdu
Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık ihracat
Malatya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
14 Nisan 2024 Pazar 15:20:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 15:20:00

Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,3 milyar dolarlık ihracat

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sağlayan Sakarya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde 129 ülke ve 9 serbest bölgeye 1 milyar 336 milyon 256 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 86,1 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörde 1 milyar 151 milyon 226 bin dolarlık ihracat yaparak yükselişini sürdürdü.

Kentten en çok ürün gönderimi yapılan ikinci sektör ise 36 milyon 755 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörleri 23 milyon 951 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 20 milyon 353 bin dolarla çelik, 17 milyon 61 bin dolarla makine ve aksamları, 16 milyon 809 bin dolarla fındık ve mamulleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT FRANSA'YA YAPILDI

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 185 milyon 997 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeye satış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 155 milyon 663 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti. Bunu 145 milyon 200 bin dolarla İtalya, 134 milyon 932 bin dolarla Polonya ve 103 milyon 431 bin dolarla Almanya izledi.

Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke2024 Ocak-Mart (Bin $)
Fransa185.997
Birleşik Krallık155.663
İtalya145.200
Polonya134.932
Almanya103.431
İspanya88.668
İsrail57.332
Belçika44.699
Bulgaristan42.900
Irak35.263
Etiketler : türkiye otomotiv ihracat
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX