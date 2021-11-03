Zirve Ajda'nın

Ajda Pekkan 4 yıl sonra çıkardığı 'Ajda' albümüyle müzik listelerinde zirveye oturdu. Sanatçı, dijital müzik platformu Muud'un 'en çok dinlenen yerli albümler' kategorisinde ilk sırada yer aldı. Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan ve Şehrazat imzalı Bi Tık adlı şarkıyla çıkış yapan 'Ajda'yı, Ziynet Sali'nin 'Yaşam Çiçeği' ve Ebru Yaşar'ın 'Gel De Sevme' albümleri izledi. Bilal Sonses, 'en çok dinlenen yerli sanatçılar' arasında bir numarayken, Lana Del Rey de yabancı sanatçılar sıralamasının zirvesinde yer aldı.