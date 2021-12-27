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27 Aralık 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 13:30:00

Zayıflamak uğruna hastanelik oldu

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Geçen ay beslenme tarzını değiştirdiğini söyleyen ve vegan olduğunu açıklayan sunucu ve oyuncu Aslı Turanlı, diyet yüzünden hastanelik oldu.

Geçen ay beslenme tarzını değiştirdiğini söyleyen ve vegan olduğunu açıklayan sunucu ve oyuncu Aslı Turanlı, diyet yüzünden hastanelik oldu. Turanlı, "Kendimi hiçbir zaman başkalarıyla kıyaslamadım. Şimdi neredeyse kendimi başkalarıyla kıyaslamaya zorlayan bir sektörde çalışıyorum ve daha kötüsü sürekli sahte bir imajla yüzleşiyorum. Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, "Daha iyi görünmek için sürekli yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi" diyorum" dedi.

Etiketler : Zayıflamak uğruna hastanelik oldu Aslı Turanlı diyet
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