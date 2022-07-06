Yunanistan'da Survivor buluşması

Survivor All Star yarışmasından elendikten sonra bir süre inzivaya çekilen Hikmet Tuğsuz Yunanistan'da ortaya çıktı. Milli sporcu 2019 yılında Yunanistan'daki Survivor yarışmasında yer alan Simos Vasileios'la buluşarak tarihi turistik yerleri gezdi. Tuğsuz, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Tuğsuz'un hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

