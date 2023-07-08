Yükseklik korkusunu yendi

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit yükseklik korkusunu yenmek için radikal bir karar aldı. Eşi Fahriye Evcen ve oğullarıyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu, soluğu Fethiye'de parasailing (deniz paraşütü) yaptı. Özçivit o anları sosyal medya hesabından, "Yükseklik korkusunu aşmaya çalışmak için biraz fazla oldu sanırım, ama müthiş deneyimdi" diyerek paylaştı. Özçivit'e takipçileri, 'Osman havalandı' yorumlarında bulundu.

