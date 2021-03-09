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09 Mart 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 16:30:00

Yok böyle hayranlık

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Murat Boz, önceki gün 41. yaş gününü kutladı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan popçuya sevenleri yardım kuruluşlarına bağışlarda bulunurken, bir hayranı ise Boz için şarkı yazıp, klip çekti.

Murat Boz, önceki gün 41. yaş gününü kutladı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan popçuya sevenleri yardım kuruluşlarına bağışlarda bulunurken, bir hayranı ise Boz için şarkı yazıp, klip çekti. Popçuya duyduğu hayranlığı dizelere döken genç kadın, şarkıyı İngilizce olarak da seslendirdi. Şarkıda şu sözler yer alıyor: ''Kalbini on ikiden vurmak için buradayım. Bana bir şans ver. Ruhuna dokunmak istiyorum. Bugün Murat'ın günü. İyi ki doğdun Murat. Gel ruhumuz birleşsin seninle. Bırak duyguların coşsun benimle.''

Etiketler : murat boz doğum günü şarkı klip
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