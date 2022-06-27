Yoğunluktan tarih belirleyemedik

Demet Özdemir ile evlilik hazırlıkları yapan Oğuzhan Koç, Zorlu'da görüntülendi. Yoğun bir tempoda konserlerine devam ettiğini söyleyen şarkıcı, yaz sonu da rol alacağı sinema filmi için kameralar karşısına geçeceğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda Demet Özdemir ile dünyaevine girmeye hazırlanan Koç düğün tarihiyle ilgili olarak "İkimizin de takvimi o kadar yoğun ki şu anda, net bir tarih henüz belirleyemedik. Ancak yakın zamanda tarihi belirler ve sizlerle de bu özel günü paylaşmış oluruz" dedi.