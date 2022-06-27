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27 Haziran 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 10:30:00

Yoğunluktan tarih belirleyemedik

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Demet Özdemir ile evlilik hazırlıkları yapan Oğuzhan Koç, Zorlu'da görüntülendi.

Demet Özdemir ile evlilik hazırlıkları yapan Oğuzhan Koç, Zorlu'da görüntülendi. Yoğun bir tempoda konserlerine devam ettiğini söyleyen şarkıcı, yaz sonu da rol alacağı sinema filmi için kameralar karşısına geçeceğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda Demet Özdemir ile dünyaevine girmeye hazırlanan Koç düğün tarihiyle ilgili olarak "İkimizin de takvimi o kadar yoğun ki şu anda, net bir tarih henüz belirleyemedik. Ancak yakın zamanda tarihi belirler ve sizlerle de bu özel günü paylaşmış oluruz" dedi.

Etiketler : Yoğunluktan tarih belirleyemedik Oğuzhan Koç Demet Özdemir
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