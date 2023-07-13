Yeşil sahalardan sahnelere transfer oldu
Ünlü isimler yazın gelmesiyle birlikte rotalarını Ege sahillerine çevirdi.
Ünlü isimler yazın gelmesiyle birlikte rotalarını Ege sahillerine çevirdi. Teknik direktör Yılmaz Vural, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'de sahne alan şarkıcı Cevher Aksoy'u ailesiyle dinlemeye gitti. Aksoy, ünlü teknik adamı sahnesine davet ederek MFÖ'nün 'Bodrum Bodrum' şarkısını rahmetli Özkan Uğur anısına birlikte söylediler. Yılmaz Vural sahnedeki performansı ve sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.