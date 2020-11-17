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17 Kasım 2020 Salı 14:08:00 - Güncelleme:17 Kasım 2020 Salı 14:08:00

Yeni yaşını kutlayan Reyhan Karaca isyan etti! 'Google yaşımı büyütüyor'

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Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca, '90'ların Dost Meclisi' isimli konserleriyle Aila'da sahne aldı. Gecede 50. yaşına giren Reyhan Karaca'nın doğum günü de unutulmadı.

Reyhan Karaca'nın müzisyen arkadaşları, sahneye pasta getirerek sürpriz yaptı. Pasta karşısında şaşıran Reyhan Karaca, “Kaç yaşına girdiniz?” sorusu üzerine “Hangi yaştayım dersem diyeyim yine de Google’a bakacaksınız. Bakmayın, orası hep fazla gösteriyor bizleri” dedi.

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