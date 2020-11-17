Reyhan Karaca'nın müzisyen arkadaşları, sahneye pasta getirerek sürpriz yaptı. Pasta karşısında şaşıran Reyhan Karaca, “Kaç yaşına girdiniz?” sorusu üzerine “Hangi yaştayım dersem diyeyim yine de Google’a bakacaksınız. Bakmayın, orası hep fazla gösteriyor bizleri” dedi.