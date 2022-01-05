Yeni yaşa anlamlı adım

Oyuncu Burak Deniz, hayvan ve doğa sevgisinin yanı sıra toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. 17 Şubat'ta yeni yaşına girecek oyuncu anlamlı bir adım attı. Deniz, doğum gününü otizmli çocukların erken tanı almaları ve tek çareleri olan özel eğitime kavuşmaları için çalışan Tohum Otizm Vakfı'na hediye etti.