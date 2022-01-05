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05 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00

Yeni yaşa anlamlı adım

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Oyuncu Burak Deniz, hayvan ve doğa sevgisinin yanı sıra toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla da dikkat çekiyor.

Oyuncu Burak Deniz, hayvan ve doğa sevgisinin yanı sıra toplumsal sorunlara karşı duyarlılığıyla da dikkat çekiyor. 17 Şubat'ta yeni yaşına girecek oyuncu anlamlı bir adım attı. Deniz, doğum gününü otizmli çocukların erken tanı almaları ve tek çareleri olan özel eğitime kavuşmaları için çalışan Tohum Otizm Vakfı'na hediye etti.

Etiketler : Yeni yaşa anlamlı adım Burak Deniz hayvan ve doğa sevgisi
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