Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

13 Nisan'da start alan Fashion Week Istanbul, önceki gün Zeynep Erdoğan, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım ve Özlem Kaya'nın yeni sezon tanıtımlarıyla son buldu. Modacı Hakan Yıldırım'ın 1990 yapımı Türk filmi olan "Hasan Boğuldu"dan ilham alarak tasarladığı "Mahizer'e Yazdığım Mehtuplar" adlı koleksiyonu modaseverlerden büyük ilgi gördü. Hülya Avşar ile Yalçın Dümer'in başro oynadığı filmin kıyafetlerinden, hikayesinden esinlenen Hakan Yıldırım, "Haleti ruhiyemizi tüm derinliğiyle somutlaştıran, gözler önüne seren bir koleksiyon" açıklamasını yaptı.

