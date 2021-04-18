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18 Nisan 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2021 Pazar 15:00:00

Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

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Hakan Yıldırım, Hülya Avşar ile Yalçın Dümer'in oynadığı 'Hasan Boğuldu' (1990) filminden esinlenerek oluşturduğu 'Mahizer'e Yazdığım Mektuplar' koleksiyonunu tanıttı.

13 Nisan'da start alan Fashion Week Istanbul, önceki gün Zeynep Erdoğan, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım ve Özlem Kaya'nın yeni sezon tanıtımlarıyla son buldu. Modacı Hakan Yıldırım'ın 1990 yapımı Türk filmi olan "Hasan Boğuldu"dan ilham alarak tasarladığı "Mahizer'e Yazdığım Mehtuplar" adlı koleksiyonu modaseverlerden büyük ilgi gördü. Hülya Avşar ile Yalçın Dümer'in başro oynadığı filmin kıyafetlerinden, hikayesinden esinlenen Hakan Yıldırım, "Haleti ruhiyemizi tüm derinliğiyle somutlaştıran, gözler önüne seren bir koleksiyon" açıklamasını yaptı.

Etiketler : fashion week istanbul hasan boğuldu yeni sezon
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