Yeni imajıyla bir numara!

Uzun bir aranın ardından 'Savaş ve Aşk' şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, klip için kamera karşısına geçti. Zayıfladıktan sonra bambaşka bir Deniz Seki olan şarkıcı, 'Savaş ve Aşk' ile iTunes Müzik platformunda "En Çok Satın Alınan Şarkılar" listesinde 1 numaraya yükseldi.

