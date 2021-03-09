Yeni imajıyla bir numara!

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09 Mart 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 13:30:00

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Uzun bir aranın ardından 'Savaş ve Aşk' şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, klip için kamera karşısına geçti.

Uzun bir aranın ardından 'Savaş ve Aşk' şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşayan Deniz Seki, klip için kamera karşısına geçti. Zayıfladıktan sonra bambaşka bir Deniz Seki olan şarkıcı, 'Savaş ve Aşk' ile iTunes Müzik platformunda "En Çok Satın Alınan Şarkılar" listesinde 1 numaraya yükseldi.

Etiketler : deniz seki yeni imaj kamera savaş ve aşk şarkı
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