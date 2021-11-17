‘Yazık'a Erol Evgin yorumu

Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin Evgin 'Sevdiklerim' adlı akustik albümünde yer alan 'Yazık' şarkısını müzikseverlere sundu. Albümünde sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını, kendi duygularını da katarak yorumlayan Evgin, klibini Youtube'dan yayınladı. Sanatçı, "Sözü ve müziği sevgili dostum Sezen Aksu'ya ait olan 'Yazık' şarkısının klibi yayında" sözleriyle paylaştı.