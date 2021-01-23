Yasmin Erbil'den olay açıklama!

Yasmin Erbil, bir dönem çapkınlıklarıyla konuşulan babası Mehmet Ali Erbil, yüzünden aşka mesafeli olduğunu söyledi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Erbil, ‘Aşktan korkuyor musun?’ sorusu karşısında ''Senin de baban Mehmet Ali Erbil olsaydı korkardın'' cevabını verdi.