23 Ocak 2021 Cumartesi 23:04:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 16:42:00
Yasmin Erbil'den olay açıklama! Mehmet Ali Erbil yüzünden aşktan korkuyor
Yasmin Erbil, bir dönem çapkınlıklarıyla konuşulan babası Mehmet Ali Erbil, yüzünden aşka mesafeli olduğunu söyledi.
Yasmin Erbil, bir dönem çapkınlıklarıyla konuşulan babası Mehmet Ali Erbil, yüzünden aşka mesafeli olduğunu söyledi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Erbil, ‘Aşktan korkuyor musun?’ sorusu karşısında ''Senin de baban Mehmet Ali Erbil olsaydı korkardın'' cevabını verdi.