DMM'den SGK Başkanı Kaya hakkındaki iddialara yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
DMM, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023'te SGK Başkanı olarak atanan Kaya'nın daha önce sürdürdüğü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam ettiği ancak buradan herhangi bir ücret veya kar payı almadığı belirtildi.
SGK Başkanı Kaya'nın G20 Zirvesi Şerpa görevi karşılığında da herhangi bir ücret almadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kaya'nın maaş aldığı tek yer başkanı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumudur. Dr. Raci Kaya, haberde ifade edilen SGK Başkanlık makamına ait iki ayrı makam aracından sadece bir tanesini kullanmaktadır. Belirtilen diğer araç kurumun muhtelif işleri için kullanılmaktadır. İddiaya konu diğer araç ise Kaya'nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ile ilgili iş ve toplantılar için kullanılmakta olup SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "SGK Başkanı Raci Kaya'nın 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve 3 ayrı makam aracı var" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 5, 2024
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 11 Ağustos 2023 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı olarak... pic.twitter.com/GCCmr8wMCj
- Noter sayısı 2 bin 385'e çıktı
- DMM'den SGK Başkanı Kaya hakkındaki iddialara yalanlama
- Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
- Bakan Fidan'dan 'iki devletli çözüm' vurgusu: Yoksa bu son Gazze savaşı olmayacak
- Açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak! Kariye Camii açılıyor
- Türkiye'den İsrail önerisi: İİT ülkelerine açık çağrı