Yasemin Şefkatli ile nişanlı olan İdo Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Düğünsüz damat olmaz
İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, düğünleri hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı "korona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" dedi.
İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, yakın zamanda yapılacak olan düğünleri hakkında konuştu. İdo Tatlıses "Öncelikle Yasemin’e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı. Düğün konusuna da gelirsek ülkemizdeki korona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" dedi.
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