Yasak Elma gerçekleri
Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ile birlikte rol aldıkları 'Yasak Elma' dizisinin kamera arkasını paylaşarak 'set gerçeklerini' takipçileriyle paylaştı.
Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ile birlikte rol aldıkları 'Yasak Elma' dizisinin kamera arkasını paylaşarak 'set gerçeklerini' takipçileriyle paylaştı. Cavadzade, araba sahnelerinde üstleri ne kadar şıksa altlarının da o kadar spor olduğunu söyledi. Soğuk havada etek giydiği zaman üşümemesi için aynı zamanda eşofman da giyen Cavadzade, paylaşımıyla beğeni aldı.