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16 Nisan 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 11:00:00

Yasak Elma gerçekleri

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Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ile birlikte rol aldıkları 'Yasak Elma' dizisinin kamera arkasını paylaşarak 'set gerçeklerini' takipçileriyle paylaştı.

Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ile birlikte rol aldıkları 'Yasak Elma' dizisinin kamera arkasını paylaşarak 'set gerçeklerini' takipçileriyle paylaştı. Cavadzade, araba sahnelerinde üstleri ne kadar şıksa altlarının da o kadar spor olduğunu söyledi. Soğuk havada etek giydiği zaman üşümemesi için aynı zamanda eşofman da giyen Cavadzade, paylaşımıyla beğeni aldı.

Etiketler : yasak elma nesrin cavadzade barış kılıç
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