Yasak Elma gerçekleri

Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ile birlikte rol aldıkları 'Yasak Elma' dizisinin kamera arkasını paylaşarak 'set gerçeklerini' takipçileriyle paylaştı. Cavadzade, araba sahnelerinde üstleri ne kadar şıksa altlarının da o kadar spor olduğunu söyledi. Soğuk havada etek giydiği zaman üşümemesi için aynı zamanda eşofman da giyen Cavadzade, paylaşımıyla beğeni aldı.

