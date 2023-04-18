Yaralara Yeşilçam desteği

Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın'ın 'Vahşi Kan' ve 'Doktor Civanım' filminde kullanılan motosiklet depremzedelerin yaralarını saracak. Mecidiyeköy meydanında sergilenen 1971 model motosikletin sahibi Ali Dingil, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere destek amacıyla aracını satışa çıkardı. Dingil, "Yardıma muhtaç insanlar için motosikletimi satışa çıkartmak benim için çok önemli" dedi.

48 YIL GERİYE GİTTİK

Hababam Sınıfı filminde 'Boncuk' karakteriyle hafızalara kazınan Ergun Sözen, "48 yıl geriye gittim. Yeşilçam'a hizmet etmiş bu motoru görerek Kemal Sunal ile eski günlerimizi andık" dedi. Yeşilçam oyuncusu Erol Taşçı ise duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, "Şu anda çok duygulandım. Depremzedelere yardım için arkadaşımızın bu gayretini gönülden destekliyorum, inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu. 1971 model motosiklet, depremzedelere destek için alıcılarını bekliyor.