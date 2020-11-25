Zeynep Demirel tepkisini sosyal medyadan duyurdu

İnsanların çevreyi kirletmesinden rahatsızlık duyan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, ‘’Zaten avuç içi kadar yeşillik kalmış ona da iyi bak! Maskeleriniz çıktı şimdi de! Maskelerini yere atanlar Kovid-19 olsun diyeceğim de ağır olacak!’’ yazdı.