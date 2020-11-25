25 Kasım 2020 Çarşamba 17:05:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 15:27:00
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tepkisini sosyal medyadan duyurdu
Ormanda yürüyüşe çıkan futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, gördüğü manzara karşısında tepkisini sosyal medyadan duyurdu.
İnsanların çevreyi kirletmesinden rahatsızlık duyan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, ‘’Zaten avuç içi kadar yeşillik kalmış ona da iyi bak! Maskeleriniz çıktı şimdi de! Maskelerini yere atanlar Kovid-19 olsun diyeceğim de ağır olacak!’’ yazdı.