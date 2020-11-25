  • BIST
    1332.09
  • Dolar
    7,8980
  • Euro
    9,4042
  • Altın
    460,2610
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
FETÖ'cü alçaklara en ağır ceza! 79 kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar Emiri Al Sani Ankara'da
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye'den Fransa'ya Yukarı Karabağ tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Koronavirüsün yeni bir etkisi daha ortaya çıktı
Bugün seçim olsa... İşte son anket sonuçları
Joe Biden ABD halkına söz verdi: Yeneceğiz
MGK'dan kritik mesajlar: Gerekli tüm adımlar atılacak
Öğretmene büyük ayıp!
Trump'tan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'e özel af
Kalabalık alanlarda 4 gün boyunca denetim yapılacak
Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz
Koalisyon güçleri: Kızıldeniz'deki terör eyleminin engellenmesi sırasında bir gemide hafif hasar olu...
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
BM: Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de toplanmayı planlıyor
Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
Tuba Ünsal'ın eşyaları SMA'lı minikler için satışta
Zeynep Demirel tepkisini sosyal medyadan duyurdu
Açelya Samyeli Danoğlu'nun oğluyla dadısız eğlencesi
Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz
Demir Ali için 2 milyon 100 bin euro toplandı
Peribacaları kadına şiddete 'Hayır' demek için ışıklandırıldı
ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım
Çam kozalağından yoğurt yapıyor
25 Kasım 2020 Çarşamba 17:05:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 15:27:00

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel tepkisini sosyal medyadan duyurdu

ABONE OL

Ormanda yürüyüşe çıkan futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, gördüğü manzara karşısında tepkisini sosyal medyadan duyurdu.

İnsanların çevreyi kirletmesinden rahatsızlık duyan Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, ‘’Zaten avuç içi kadar yeşillik kalmış ona da iyi bak! Maskeleriniz çıktı şimdi de! Maskelerini yere atanlar Kovid-19 olsun diyeceğim de ağır olacak!’’ yazdı.

Etiketler : Volkan Demirel Zeynep Demirel tepki magazin maske
Sıfır makyaj Serenay

Sıfır makyaj Serenay
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak

'Every Other Weekend' filminde Mel Gibson ile oynayacak
YouTuber Laura Isabella Yılmaz'ın başarı hikayesi

YouTuber Laura Isabella Yılmaz'ın başarı hikayesi
Ceyda Ateş bebek için gün sayıyor

Ceyda Ateş bebek için gün sayıyor
Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu

Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu
Göksel'in de artık dikili bir ağacı var

Göksel'in de artık dikili bir ağacı var
"Fasulye ve sırık"

"Fasulye ve sırık"
Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER