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02 Mart 2021 Salı 07:44:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 07:50:00

Uyku felci yaşamıyorum

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Bir süredir işleri nedeniyle yurt dışı seyahatlerinde olan Ebru Şallı, hakkında çıkan 'uyku felci sorunuyla mücadele ediyor' haberlerine yanıt verdi.

Bir süredir işleri nedeniyle yurt dışı seyahatlerinde olan Ebru Şallı, hakkında çıkan 'uyku felci sorunuyla mücadele ediyor' haberlerine yanıt verdi. Eşiyle birlikte Bebek Otel'den çıkarken görüntülenen Şallı, halk arasında karabasan olarak bilinen uyku felci gibi bir sorunun olmadığını söyledi, geceleri rahat uyuduğunu da ekledi.

Recep ASLAN

Etiketler : ebru şallı uyku karabasan
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