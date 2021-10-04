VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 yıldır firariydi... FETÖ'nün mahrem imamı yakalandı
Enerjini yükselt... Fütüristik kodların metropol yaşamına etkisi
Atina ve Fransa neden bu adımları atıyor?
AB'ye açık tehdit
Mehmetçiğin gözü kulağı olacak... Mini İHA göreve hazırlanıyor
Gerilimi tırmandıracak iddia: İsrailli iş insanlarını öldürmek istediler
'9. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi açıklandı
500 bin liralık vurgun!
2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı
Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler
Akdeniz'de Rum gemisine müdahale!
Çanakkale Köprüsü'nün ünü sınırları aştı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı!
Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt
Eğitim kurumları siber saldırıların hedefinde
Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı
Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı
Altın Portakal'ın 58.yılı
Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi
3 bin 24 yavru denizle buluştu
04 Ekim 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 14:30:00

Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti

ABONE OL

İstanbul'a gelen dünyaca ünlü rock sanatçısı Joe Lynn Turner, 'Ciran' ismli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Anıl Alan ile bir araya geldi.

İstanbul'a gelen dünyaca ünlü rock sanatçısı Joe Lynn Turner, 'Ciran' ismli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Anıl Alan ile bir araya geldi. Sultanahmet'te bir otelin teras katında buluşan ikili, müzik dolu bir sohbete imza attı. Yemekte bir ara 'Ciran' adlı türküsüne okuyan Alan, ünlü sanatçıdan büyük övgü aldı. Şarkıyı ve yorumu çok beğenen Turner, saz çalmayı çok sevdiğini söyleyerek türkülerimize de hayran olduğunu belirtti.

Etiketler : Ünlü rockçı Joe Lynn Turner Ciran Sultanahmet Anıl Alan
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor

4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Oğluyla ilk kare

Oğluyla ilk kare
Vefat eden eşine duygusal paylaşım

Vefat eden eşine duygusal paylaşım
24 film yarışacak

24 film yarışacak
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'

Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
Çeşme'ye yerleşti

Çeşme'ye yerleşti
Aradığı aşkı meslektaşında buldu

Aradığı aşkı meslektaşında buldu
"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"

"Mali tuhaf açıklamalar yapıyor"
Kılıçlar çekildi!

Kılıçlar çekildi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER