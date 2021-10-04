Ünlü rockçıdan türkü muhabbeti

İstanbul'a gelen dünyaca ünlü rock sanatçısı Joe Lynn Turner, 'Ciran' ismli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Anıl Alan ile bir araya geldi. Sultanahmet'te bir otelin teras katında buluşan ikili, müzik dolu bir sohbete imza attı. Yemekte bir ara 'Ciran' adlı türküsüne okuyan Alan, ünlü sanatçıdan büyük övgü aldı. Şarkıyı ve yorumu çok beğenen Turner, saz çalmayı çok sevdiğini söyleyerek türkülerimize de hayran olduğunu belirtti.