Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sürpriz karar...

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, ‘Savaşçı’ dizisine veda etti. ‘Yasak Elma’nın oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncu ayrılık gerekçesi için ise ‘’Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibim de saklı kalacaktır’’ diyerek detay vermek istemedi.