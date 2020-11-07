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07 Kasım 2020 Cumartesi 10:14:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 10:14:00

Ünlü oyuncu Berk Oktay'dan sürpriz karar... 'Savaşçı'ya veda 'Yasak Elma'ya merhaba!

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‘Savaşçı' dizisine veda eden Berk Oktay, ‘Yasak Elma'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Yakışıklı oyuncu Berk Oktay, ‘Savaşçı’ dizisine veda etti. ‘Yasak Elma’nın oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncu ayrılık gerekçesi için ise ‘’Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibim de saklı kalacaktır’’ diyerek detay vermek istemedi.

Etiketler : Savaşçı dizi Yasak Elma Yasak Elma Berk Oktay Berk Oktay
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