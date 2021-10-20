Türkiye'yi çok sevdi

'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso, Saruhan Hünel'le bir araya geldi. Oyuncular, Türkiye'deki dizi ve film sektörü hakkında konuşarak birlikte yemek yedi. Alonso, yeni çıkardığı kitabı 'Filipo'yu imzalayıp Saruhan Hünel'e hediye etti. Oyuncu, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.