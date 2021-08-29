Tiyatroseverler buluştu

Başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas ,Açelya Devrim Yılhan, Gülin İyigün, Melda Narin Güler'in paylaştığı, Dali'nin Kadınları Turkcell Vadi Tiyatro Günleri'nde sahnelendi. "Dali'nin Kadınları" her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldular.