Survivor'dan bir aşk daha çıktı

Survivor'dan bir aşk daha çıktı

Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu dizisinde' oynadığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Karacakaya, Survivor 2021'de birlikte yarıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Daha önce aralarında aşk iddiaları çıkan çiftin ilişkileri belgelendi. Yarışmada şampiyon olan İsmail Balaban'da mücadele ettiği İlayda Şeker'le aşk yaşamaya başlamıştı.

