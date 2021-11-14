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14 Kasım 2021 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 15:30:00

Survivor'dan bir aşk daha çıktı

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Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu dizisinde' oynadığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Karacakaya, Survivor 2021'de birlikte yarıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı.

Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu dizisinde' oynadığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Bülent Karacakaya, Survivor 2021'de birlikte yarıştığı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. Daha önce aralarında aşk iddiaları çıkan çiftin ilişkileri belgelendi. Yarışmada şampiyon olan İsmail Balaban'da mücadele ettiği İlayda Şeker'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Etiketler : Survivor Aşk-ı Memnu dizisi Bülent Karacakaya Survivor 2021
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