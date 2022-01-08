VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fatih'te iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
DSİ, yatırımlarla Türkiye'yi ihya etmeye devam ediyor
Tiktok albümü
"Yakın arkadaşım"
Eski milli futbolcu Alpay Özalan 'yeni spor yasası'nı anlattı
40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor
Paha biçilemez eserler klozet ve kovanlardan çıktı
2 saatlik performans
41. yaşa eşten sürpriz
Dominik öncesi fasulye dopingi
Ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı
Bakan Bilgin'den 3600 Ek gösterge açıklaması
Sarıkamış şehitleri için okunan hatimlerin duasını yaptı
İsrailli bakanın Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı
"Sinema bir keşif yolculuğu"
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'na 'sıfır zam' tepkisi
Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı
Şırnak merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı
Sivas'ta yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atandı
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
18 maddelik 'tematik ekonomi paketi' Komisyonda kabul edildi
08 Ocak 2022 Cumartesi 11:33:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 11:34:00

Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıçcı'ya Dominik öncesi fasulye dopingi

ABONE OL

Survivor All Star kadrosunda yer alan Milli boksör Adem Kılıçcı, Dominik'e yola çıkmadan önce kendini ödüllendirdi.

Survivor All Star kadrosunda yer alan Milli boksör Adem Kılıçcı, mücadele öncesi sevdiği yemeklerle bir ziyafet çekti. Milli boksör, Karadeniz mutfağından Akçabat köftesi ve kuru fasulye yedi. Yarışmaya gitmeden önce bir talihsizlik yaşayıp sakatlanan ve ameliyat olan Kılıçcı'nın yemekte keyifli olduğu gözlendi.

Etiketler : survivor all star milli boksör adem kılıçcı dominik magazin
2022 yılında sürpriz var

2022 yılında sürpriz var
O görüntü bir proje

O görüntü bir proje
Pijama partisi

Pijama partisi
Annesi izledi

Annesi izledi
‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici

‘Leyla ile Mecnun' olmak heyecan verici
Son Şans'ım

Son Şans'ım
1 ay futbol yasak

1 ay futbol yasak
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
Sarı imaj

Sarı imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER