Dominik öncesi fasulye dopingi

Survivor All Star kadrosunda yer alan Milli boksör Adem Kılıçcı, mücadele öncesi sevdiği yemeklerle bir ziyafet çekti. Milli boksör, Karadeniz mutfağından Akçabat köftesi ve kuru fasulye yedi. Yarışmaya gitmeden önce bir talihsizlik yaşayıp sakatlanan ve ameliyat olan Kılıçcı'nın yemekte keyifli olduğu gözlendi.