Sokakta oturup ağladım

Şarkıcı Gülden, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda sanatçı, 4 yıl yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye dönüşünde, sokakta merdivenlere oturup ağladığını söyledi. Gülden, "Memleket hasreti başka bir şey. Türkiye'ye döndüğümde ayağımda terliklerle bakkala ekmek almaya çıktığım bir an var. Birden kendi memleketimde olmanın bilinciyle, bulunduğum yere çöktüm, merdivene oturup sokakta ağladım" dedi.