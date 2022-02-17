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17 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 11:30:00

Sokakta oturup ağladım

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Şarkıcı Gülden, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu.

Şarkıcı Gülden, İpek Açar'ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda sanatçı, 4 yıl yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye dönüşünde, sokakta merdivenlere oturup ağladığını söyledi. Gülden, "Memleket hasreti başka bir şey. Türkiye'ye döndüğümde ayağımda terliklerle bakkala ekmek almaya çıktığım bir an var. Birden kendi memleketimde olmanın bilinciyle, bulunduğum yere çöktüm, merdivene oturup sokakta ağladım" dedi.

Etiketler : Sokakta oturup ağladım Gülden İpek Açar
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