Sezon finalini iple çekiyor

Ekranlarım fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, dizinin birkaç bölüm sonra sezon finali yapacağını söyledi. Final sonrası soluğu tatilde alacağını belirten Kaynarca, "Yoğun çalıştık. Tatilde dinleneceğim" dedi.

