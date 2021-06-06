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06 Haziran 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 15:00:00

Sezon finalini iple çekiyor

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Ekranlarım fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Ekranlarım fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, dizinin birkaç bölüm sonra sezon finali yapacağını söyledi. Final sonrası soluğu tatilde alacağını belirten Kaynarca, "Yoğun çalıştık. Tatilde dinleneceğim" dedi.

Etiketler : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Reis Oktay Kaynarca
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