21 Temmuz 2020 Salı 19:59:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 19:59:00
Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile konuştu: Onları çok özlüyorum
Kaynak: AA
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Usta müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun tribüte albümünde mikrofon başına geçen Sezen Aksu, dostunu çok özlediğini söyledi.
Özdemiroğlu’nun kızı Lidya’ya konuşan Aksu, “Yerleri doldurulamıyor. Bazen çok ihtiyaç duyuyorum. Onno (Tunç) ya ona… Soracağım çok şeyler oluyor ama soramıyorum, konuşamıyorum… Onlar yoklar” sözlerinde gözyaşlarını tutamadı.