Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile konuştu: Onları çok özlüyorum

Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya ile konuştu: Onları çok özlüyorum

Özdemiroğlu’nun kızı Lidya’ya konuşan Aksu, “Yerleri doldurulamıyor. Bazen çok ihtiyaç duyuyorum. Onno (Tunç) ya ona… Soracağım çok şeyler oluyor ama soramıyorum, konuşamıyorum… Onlar yoklar” sözlerinde gözyaşlarını tutamadı.