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15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:18:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:18:00

Servet değerinde aksesuar

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Dijitalde yayınlanan 'Aşk Taktikleri 2' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir Yunanistan tatiline devam ediyor. S

Dijitalde yayınlanan 'Aşk Taktikleri 2' filmiyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir Yunanistan tatiline devam ediyor. Santorini'den 1 milyon Euro (29 milyon lira) değerinde ev satın alan Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafındaki çantasının fiyatı duyanların dudaklarını uçuklattı. Özdemir'in dünyaca ünlü bir markaya ait olan küçük çantasının fiyatının 30 bin 454 TL olduğu öğrenildi.

Etiketler : Servet değerinde aksesuar Aşk Taktikleri 2 Demet Özdemir
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