Oğlu Can ile yürüyüş yapan Sedef Avcı, gördüğü manzara karşısında tedirgin oldu ve takipçilerine Kovid – 19 için uyarılarda bulundu. Oyuncu, ‘’Kafeler ve restoranlar kapandı ama gördüğüm şu ki, durum daha kötü oldu. İnsanlar eline kahvesini, çayını alarak, maske aşağı inmiş bir şekilde sokaklarda oturuyor. Ne oldu şimdi? Herkes sokakta. Tamamen kapanmamız lazım. Mağdur olacaksak hepimiz olacağız” dedi.