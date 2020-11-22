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22 Kasım 2020 Pazar 16:17:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 07:14:00

Sedef Avcı'nın koronavirüs tedirginliği... 'Mağdur olacaksak hepimiz olacağız!'

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Oyuncu Sedef Avcı, oğlu Can'la yürüyüş yaptı.

Oğlu Can ile yürüyüş yapan Sedef Avcı, gördüğü manzara karşısında tedirgin oldu ve takipçilerine Kovid – 19 için uyarılarda bulundu. Oyuncu, ‘’Kafeler ve restoranlar kapandı ama gördüğüm şu ki, durum daha kötü oldu. İnsanlar eline kahvesini, çayını alarak, maske aşağı inmiş bir şekilde sokaklarda oturuyor. Ne oldu şimdi? Herkes sokakta. Tamamen kapanmamız lazım. Mağdur olacaksak hepimiz olacağız” dedi.

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