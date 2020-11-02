02 Kasım 2020 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:31:00
Şarkıcı Doğuş'tan ses getirecek açıklama: Kalbimden şişlendim
Şarkıcı Doğuş, sokaklardan sahnelere uzanan hayatının bilinmeyen yönlerini Youtube'da katıldığı programda anlattı.
Yetiştirme yurdundan kaçıp sokaklarda yaşamaya başladığı dönemlerdeki pişmanlıklarını aktaran Doğuş, ‘Çorap çaldığımız için on dört yaşında cezaevine girdim. O yıl yine bana orada taciz etmesinler diye cezaevinde kalbimden şişlendim. Tövbe ettim o gün, bir daha bir şey çalmayacağıma söz verdim. Sonra şarkılar yazmaya başladım.’’