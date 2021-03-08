Sakiler'den yeni şarkı

İlk single çalışmaları 'Dünyadan Uzak'la büyük bir çıkış yakalayan Sakiler, yeni parçaları 'Adımız Ayyaş'ı dinleyicisiyle buluşturdu. Emre Abi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu klip, Poyrazköy'de bir balıkçı teknesinde tamamlandı. Hava şartlarından dolayı zorlu geçen çekimlerde gruba, 20 kişilik bir ekip eşlik etti.

