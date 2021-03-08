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08 Mart 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 14:00:00

Sakiler'den yeni şarkı

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İlk single çalışmaları 'Dünyadan Uzak'la büyük bir çıkış yakalayan Sakiler, yeni parçaları 'Adımız Ayyaş'ı dinleyicisiyle buluşturdu.

İlk single çalışmaları 'Dünyadan Uzak'la büyük bir çıkış yakalayan Sakiler, yeni parçaları 'Adımız Ayyaş'ı dinleyicisiyle buluşturdu. Emre Abi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu klip, Poyrazköy'de bir balıkçı teknesinde tamamlandı. Hava şartlarından dolayı zorlu geçen çekimlerde gruba, 20 kişilik bir ekip eşlik etti.

Etiketler : sakiler single klip müzik
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