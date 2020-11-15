Şafak Sezer'in diyabetle mücadelesi! 'Kilo verirken belirli rahatsızlıklar çektim'

Şafak Sezer, Türkiye Diyabet Vakfı’nın 14 Kasım Dünya Diyabet Günü için düzenlediği etkinliğinde konuştu. Diyabetle kilo aldıktan sonra tanıştığını söyleyen oyuncu, ‘’Kilo verirken belirli rahatsızlıklar çektim. Temel hocaya gittiğimde 140-150'lerdeydi şekerim. Şimdi yavaş yavaş dengeye oturdu. Bizde en önemli şey organlara iyi bakmak. Özellikle bu dönemde dengesiz beslenmede herkesin tadabileceği bir hastalık" ifadelerini kullandı.