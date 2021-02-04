Saçlarını kazıttı

Etiler'de görüntülenen Deniz Akkaya, kısacık saçlarıyla şaşırttı. Şık kombiniyle de dikkat çeken Akkaya, muhabirlere “Şu an saçlarım sizin saçınızdan daha kısa. Yakında askere de gideceğim” şeklinde espri yaptı. Akkaya, Coşkun Sabah’ın “Genç gösterdiğim için yanımda genç bir bayan olmasını isterim” sözü sorulunca “Buna hakkı var ama bu hak kadınlara verilmiyor. Kadınlar böyle bir şey yaptığı zaman farklı algılanıyor” diye konuştu.