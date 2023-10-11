'Rüya' kadro

Rapçiler Arem Özgüç ve Arman Aydın, Kenan Doğulu'yla sürpriz bir projede buluştu. Doğulu'nun yazdığı, bugüne kadar hiç yayınlanmayan 'Rüya' isimli şarkısını Arem Özgüç-Arman Aydın ikilisinin düzenlemesiyle ortaya çıktı. Doğulu, "Arem ve Arman çok sevdiğim ve kabiliyetlerini hep desteklemek istediğim kardeşlerimdir. Önümüzdeki yıllarda da birçok şarkıda birbirimize oyun arkadaşlığı yapacağız" dedi. Özgüç ise, "Bu proje, şarkının ismi gibi, bizim için rüya gibi. Kenan Doğulu'nun 2007'de yaptığı bir besteyi hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıyım" dedi.

