VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa haftaya rekorla başladı
İran'da Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hükümet acil toplantı yaptı
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
19 Mayıs 2024 Pazar 20:39:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 20:39:00

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Etiketler : deprem afad kahramanmaraş
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Film gibi konser

Film gibi konser
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX