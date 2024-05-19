AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:16:33:54 TSİ
Enlem:37.90111 N
Boylam:36.63611 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/TARTcWTKIB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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