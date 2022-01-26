26 Ocak 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 14:00:00
Rock festivaline geri sayım
Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Zeytinli Rock Festivali' için geri sayım başladı.
Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Zeytinli Rock Festivali' için geri sayım başladı. Milyon Yapım organizatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde düzenlenecek olan festivalde birbirinde ünlü isimler sahne alacak.