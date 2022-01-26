Rock festivaline geri sayım

Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Zeytinli Rock Festivali' için geri sayım başladı. Milyon Yapım organizatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik 17-18-19-20-21 Ağustos tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde düzenlenecek olan festivalde birbirinde ünlü isimler sahne alacak.