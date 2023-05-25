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25 Mayıs 2023 Perşembe 13:04:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 13:04:00

Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

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TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan oyuncu Levent Can, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. City's'de tek başına dolaşan oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan oyuncu Levent Can, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. City's'de tek başına dolaşan oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yazın Bodrum'da olacağını belirten Can, mekanlardaki pahalılıktan dert yandı. Oyuncu, "Yazın Gümüşlük'teyim. Fiyatların durumu Alaçatı'da benzer durumda... Fiyatlar almış başını gitmiş. Basit bir hamburger için, 250 TL'ye çok derken şu an 400 TL oldu. Her şey çok uçtu. Ne ucuz ne pahalı anlaşılmıyor" dedi.

Etiketler : Restoranlardaki fiyatlar uçmuş Teşkilat Yazın Gümüşlük Levent Can
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