Restoranlardaki fiyatlar uçmuş

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde yer alan oyuncu Levent Can, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. City's'de tek başına dolaşan oyuncu, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Yazın Bodrum'da olacağını belirten Can, mekanlardaki pahalılıktan dert yandı. Oyuncu, "Yazın Gümüşlük'teyim. Fiyatların durumu Alaçatı'da benzer durumda... Fiyatlar almış başını gitmiş. Basit bir hamburger için, 250 TL'ye çok derken şu an 400 TL oldu. Her şey çok uçtu. Ne ucuz ne pahalı anlaşılmıyor" dedi.