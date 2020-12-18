18 Aralık 2020 Cuma 05:56:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 17:00:00
Rap bir yaşam tarzı!
Rap müziğin iki başarılı temsilcisi Zen-G ve Khontkar, 'Tattoo' şarkısı için bir araya geldi.
Şarkının sözlerini Khontkar ile hazırladıklarını söyleyen Zen-G, "Rap sadece bir müzik türü değildir. Giyim tarzıyla, dövmelerle ya da hayata bakış açısıyla bir yaşam tarzıdır" ifadelerini kullandı.
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