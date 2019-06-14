Popçu Berkay ve Murat Dalkılıç arasında masa krizi!

Uzun süredir küs olan Dalkılıç ve Berkay, ilk kez Eser Yenenler ve Berfu Yıldız’ın düğününde karşı karşıya geldi. Ancak ikili arasında masa krizi yaşandığı iddia edildi. Rezervasyonları aynı masada yazılan ikiliden Dalkılıç, bu durumdan rahatsız olunca masayı terk etti.

Birbirine küs olan Berkay ile Murat Dalkılıç, Eser Yenenler’in düğününde karşılaştı.

Kaynak: Akşam