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26 Aralık 2020 Cumartesi 21:41:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 18:20:00

Pelin Karahan: Benim için iyi yıldı

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Uzun süre ekranlardan uzak kaldıktan sonra ‘Dalgalar ve İzler' film projesi ile kariyerine devam eden Pelin Karahan, İstinyePark'da objektiflere takıldı.

2020'nin herkes için zor bir yıl olduğunu hatırlatan Pelin Karahan, ‘’Hastalıklar, eve kapandığımız dönemler oldu ama ailecek sağlıklığımız yerinde çok şükür ve yılın sonuna doğru bir film teklifiyle sete döndüm, ondan dolayı benim için iyi bir yıldı" dedi.

Etiketler : Dalgalar ve İzler film Pelin Karahan magazin
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