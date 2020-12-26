Pelin Karahan: Benim için iyi yıldı

2020'nin herkes için zor bir yıl olduğunu hatırlatan Pelin Karahan, ‘’Hastalıklar, eve kapandığımız dönemler oldu ama ailecek sağlıklığımız yerinde çok şükür ve yılın sonuna doğru bir film teklifiyle sete döndüm, ondan dolayı benim için iyi bir yıldı" dedi.