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18 Şubat 2021 Perşembe 07:47:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 07:47:00

Pankartlı evlilik teklifi

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Yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni filmi için İtalya'da bulunan Can Yaman, sunucu kız arkadaşı Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti.

Yönetmen Ferzan Özpetek'in yeni filmi için İtalya'da bulunan Can Yaman, sunucu kız arkadaşı Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma semalarında uçurttu. Diletta ise Yaman'a 'evet' yanıtını verdi. Çiftin bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması 'reklam mı yapıyorlar' sorularını akıllara getirdi.

Etiketler : Ferzan Özpetek Can Yaman kız arkadaşı
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